Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live το ντέρμπι της 29ης αγωνιστικής της Super League

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ λύνουν τις… διαφορές τους στο Φάληρο, μέχρι να τα πουν ξανά στα Play Off, για τη διεκδίκηση του τίτλου στη Super League. Οι δυο ομάδες είναι στους 53 βαθμούς, με την ΑΕΚ να είναι προσωρινά επικεφαλής στη βαθμολογία με 56 β.
Βρήκαν κεφάλι με κεφάλι Μπρούνο και Σάντσες, σε διεκδίκηση της μπάλας
Το ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ και προσπαθεί και αυτός να βγει μπροστά
Στο σώμα του Έσε το σουτ του Μπιάνκο
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί -με καλή κυκλοφορία- να βρει κενά στην αντίπαλη άμυνα
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Έντονη γιούχα για τον διαιτητή, την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια
Από τον πάγκο του ΠΑΟΚ υπήρξαν φωνές ακόμα και για αποβολή
... που μάρκαρε - έσπρωξε τον Γερεμέγεφ στο χώρο του κέντρου
Νεύρα τώρα, επειδή συνεχίστηκε το ματς ενώ ο Ρέτσος ήταν στο έδαφος. Έληξε άμεσα η στιγμή έντασης
Σέντρα του Ζέλσον Μάρτινς, κεφαλιά του Τσικίνιο, ο Νασιμεντο δεν μπορεσε στο δεύτερο δοκάρι να πιασει σουτ και έκανε "τσαφ"
Ο Χατσίδης από δεξιά πέρασε στον Σάντσες που έκανε κίνηση κοντά στην περιοχή (ίσως να υπήρχε οφσάιντ) και πέρασε παράλληλα στον Γερεμέγεφ (ίσως να υπήρχε και εκεί οφσάιντ), όμως ο υψηλόσωμος φορ πλάσαρε άουτ σε μια σπουδαία στιγμή για τον ΠΑΟΚ
Σέντρα του Μπρούνο, κεφαλιά ψαράκι του Τσικίνιο στο ύψος του πρώτου δοκαριού, η μπάλα έφυγε άουτ
Ο ΠΑΟΚ αμύνεται αποτελεσματικά και με σχετική ευκολία. ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να αναπτυχθεί και να προκαλέσει προβλήματα στην αντίπαλη εστία
Μακρινό σουτ του Ελ Κααμπί, η μπάλα βρήκε στην μπάλα του Νασιμέντο
Σκληρή προβολή του Ιβάνουσετς στον Ντάνι Γκαρθία
Τράβηγμα για κάρτα του Γερεμέγεφ στον Τζολάκη -που έπεσε στο έδαφος- ο διαιτητής φαίνεται ότι δεν θέλει να βγάλει από τώρα κάρτες
Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από αριστερά, οι αμυνόμενοι έδιωξαν, ο Γκαρθία σούταρε με το δεξί στην κίνηση, ο Μιχαηλίδης έδιωξε σε κόρνερ
Σέντρα του Μάρτινς από δεξιά, προβολή του νασιμέντο, η μπάλα έφυγε άουτ
Εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, γυριστή κεφαλιά του Οζντόεφ, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο "Γ. Καραϊσκάκης"
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη η 11αδα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
Ο Σέρβος αποχώρησε από την προθέρμανση και έφυγε για τ’ αποδυτήρια πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο - Ισχυρό πλήγμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ
Σύμφωνα με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στην προθέρμανση και έμεινε εκτός ενδεκάδας για τον ΠΑΟΚ.
Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)
Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)
4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)
VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)
AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
Στον πάγκο οι Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου
Ο Ρουμάνος κρίνει προφανώς πως αμφότεροι δεν είναι έτοιμοι για το αρχικό σχήμα, με τους Ιβανούσετς και Χατσίδη να παίρνουν τις θέσεις τους μεσοεπιθετικά. Την ίδια ώρα, στον άξονα παραμένει το δίδυμο Ζαφείρης-Οζντόεφ, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Σάντσες αντί του Κένι
Χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά και τον Τάισον παρατάσσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο ο Ραζβάν Λουτσέσκου
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Έσε, Γκαρθία - Μάρτινς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κοστίνια, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού των 5 μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών
Στους Πειραιώτες επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις παίκτες στον άξονα με τον Νασιμέντο να αποτελεί την κίνηση - έκπληξη από πλευράς του Βάσκου προπονητή
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, έχοντας πλέον πάνω τους την ΑΕΚ στους 56 μετά το 1-0 των «κιτρινόμαυρων» επί της ΑΕΛ Novibet
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική στη Super league