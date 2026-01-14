Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Τζολάκη η ενδεκάδα των Πειραιωτών για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος στο Κύπελλο Eλλάδας Betsson
Ο Κωνσταντής Τζολάκης (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Κωνσταντής Τζολάκης (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Τζολάκης θα έχει μπροστά του στην άμυνα τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Κοστίνια και Ορτέγκα. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα αγωνιστούν στον άξονα, με τον Τσικίνιο στη θέση “10”. Οι Μαρτίνς και Γιαζίτζι θα κινηθούν στα επιθετικά άκρα, με τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

