Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο “Καραϊσκάκης” (08.03.2026, 21:00) για την 24η αγωνιστική της Super League, στο τελευταίο ντέρμπι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων. Στους Πειραιώτες επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις παίκτες στον άξονα με τον Νασιμέντο να αποτελεί την κίνηση – έκπληξη από πλευράς του Βάσκου προπονητή. Παράλληλα, στο αριστερό άκρο της άμυνας επιλέχθηκε να αγωνιστεί ο Μπρούνο.

Την ίδια στιγμή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει βασικό στον ΠΑΟΚ τον Χατσίδη, αφήνοντας στον πάγκο τον Κωνσταντέλια αλλά και τον Τάισον και ρίχνοντας στο ματς τον Ιβάνουσετς. Στην αποστολή του “δικεφάλου” επέστρεψε ο Μεϊτέ!

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Έσε, Γκαρθία – Μάρτινς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ