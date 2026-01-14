Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι φάσεις που έφεραν φωνές για πέναλτι στο «Καραϊσκάκης»

Αρκετές περιπτώσεις «σήκωσαν» συζήτηση στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκης»
Ο Ταρέμι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO
Ο Ταρέμι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO/ EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της φάσης των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής Τσακαλίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Μόλις στο 10ο λεπτό, ο Ντάνι Γκαρθία έπεσε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ “παίζεται” είπε και στο 29′ σε μαρκάρισμα του Οζντόεφ στον Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε και σε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 82′ ο Γιάρεμτσουκ έπεσε στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρξει υπόδειξη για πέναλτι.

