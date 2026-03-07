Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Sold out το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Κατάμεστο θα είναι το φαληρικό γήπεδο στο μεγάλο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League (08/03/26, 21:00) και όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο μιας και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες έχουν από 53 βαθμούς και συγκατοικούν μαζί με την ΑΕΚ στην κορυφή της κατάταξης της Super League.

Η ατμόσφαιρα από τους φίλους των ερυθρολεύκων αναμένεται να είναι «καυτή» στην προσπάθεια της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πάρει τη νίκη κόντρα στο δικέφαλο, που τη φετινή χρονιά έχει κάνει το 2 στα 2 ενάντια στους γηπεδούχους.

