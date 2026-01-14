Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ για το 0-2 που «πάγωσε» το Καραϊσκάκης

Προηγήθηκε από νωρίς με 2-0 ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Οζντόεφ πανηγυρίζει το γκολ του (KLODIAN LATO
Ο Οζντόεφ πανηγυρίζει το γκολ του (KLODIAN LATO/ EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε μία νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκουν δύο γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Στην πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι στο 7′, ο Ζίβκοβιτς έκανε φοβερή κάθετη πάσα στον Μύθου στον κενό χώρο και αυτός πέρασε και τον Τζολάκη, για να πλασάρει σε κενή εστία για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1.

Οι Θεσσαλονικείς “πάγωσαν” τους Πειραιώτες και κατάφεραν να βρουν γρήγορα και ένα δεύτερο γκολ, αφού στο 15′, ο Ζίβκοβιτς και πάλι έκανε ένα γύρισμα με τη μία και ο Οζντόεφ πλάσαρε κατευθείαν από το ύψος του πέναλτι, για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς.

Το γκολ του Μύθου για το 1-0 του ΠΑΟΚ

Το γκολ του Οζντόεφ για το 2-0 του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πήρε έτσι προβάδισμα πρόκρισης στο Καραϊσκάκης.

