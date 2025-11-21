Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Με ξέσπασμα Φουρνιέ οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε να πάρει τη νίκη με 98-86 για την 12η αγωνιστική της Euroleague και να ανέβει στο 8-4: Κέρδος ο Φουρνιέ, μέτριος σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Βεζένκοφ.

Η Παρί παρατάχθηκε χωρίς τον ηγέτη της, Ναντίρ Χίφι, ωστόσο κατάφερε να παρασύρει στον τρελό ρυθμό της τον Ολυμπιακό, φέρνοντας στα όρια της την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρόμπινσον έκανε το ματς της ζωής του με 35 πόντους, ωστόσο στο τέλος οι Πειραιώτες έβγαλαν την απαραίτητη σκληράδα και έφτασαν στη νίκη με ηγέτη τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος βγήκε μπροστά στο φινάλε σε άμυνα και επίθεση και “καθάρισε” για τους Πειραιώτες.

Σε πολύ μέτριο βράδυ βρέθηκε και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 13 πόντους με 3/3 βολές, 2/8 δίποντα και 2/7 τρίποντα, αδυνατώντας να βρει ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράγοντας X του αγώνα ήταν ο Τάισον Γούορντ, με τον πρώην παίκτη της Παρί να φέρνει τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο και να κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ, μετρώντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 5-7 υποχώρησε η Παρί, η οποία ήταν άκρως ανταγωνιστική για 35 λεπτά, αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην ερυθρόλευκη πίεση.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε από την αρχή να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα. Παρασύρθηκε στο τρελό παιχνίδι της Παρί, η οποία τα έβαζε όλα στο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον ασταμάτητο Ρόμπινσον.

Κάπως έτσι, οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 29-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους Πειραιώτες.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέσυρε τους βασικούς και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έκαναν εξαιρετική δουλειά.

Με ηγέτες τους Γουόρντ και Πίτερς, ο Ολυμπιακός έκανε γρήγορα την ανατροπή, ενώ κατάφερε να ξεφύγει και 58-49 στο τέλος του ημιχρόνου, σημειώνοντας 37 πόντους στην δεύτερη περίοδο.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στις αρχές του δεύτερου μέρους, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 65-53 στο 24′, πριν η Παρί κάνει την αντεπίθεσή της και φτάσει στο -3 (72-69).

Ο Χολ έδωσε λύσεις στις αρχές της τέταρτης, με δύο καλάθια για το 79-73 στο 32′, πριν ο Μπαρτζώκας τραβήξει τον Ντόρσεϊ στον πάγκο στο 35′, βάλει τον Φουρνιέ και δει τον Γουόκαπ να σκοράρει τρίποντο για το 84-78.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ βγήκε μπροστά σε άμυνα και επίθεση στα τελευταία λεπτά, ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Νιλικίνα 6 (1/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Γουόρντ 12 (1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 6 (2/2 τρίποντα), Ντόρσεϊ 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Πίτερς 9 (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 7 (2/4 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Ερέρα, Ρόντεν 4 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Αγιάγι, Ντοκοσί 2, Φέιγ 9 (4/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μόργκαν 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπακό 4, Εμπάιγ 3 (1), Ουατάρα 13 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόμες, Γουίλις 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 16/37 δίποντα, 14/32 τρίποντα, 24/31 βολές, 38 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 20 επιθετικά), 24 ασίστ, 12 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 19 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρί: 16/29 δίποντα, 15/37 τρίποντα, 9/11 βολές, 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 14 επιθετικά), 20 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 27 φάουλ.