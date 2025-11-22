Ολυμπιακός – Παρί ανάλυση: Η επιστροφή του Φουρνιέ, το ντεφορμάρισμα του Βεζένκοφ και το πολυεργαλείο Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Παρί με 98-86 για τη 12η αγωνιστική. Πρόκειται για μία νίκη, η οποία ήταν κυκλωμένη στο πρόγραμμα των Πειραιωτών, αλλά ήρθε πολύ δύσκολα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το λάθος να παρασυρθεί από νωρίς στον τρελό ρυθμό της Παρί, με αποτέλεσμα να ζοριστεί αρκετά για να κάμψει την αντίσταση των Γάλλων, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τον ηγέτη τους, Ναντίρ Χίφι, αλλά είδαν τον Ρόμπινσον να κάνει το παιχνίδι της ζωής του, σημειώνοντας 35 πόντους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν εντυπωσίασε με την εμφάνιση της, τα βρήκε σκούρα για 35 λεπτά, ωστόσο στο φινάλε έφτασε άνετα στη νίκη και ανέβηκε στο 8-4, παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το ξέσπασμα του Εβάν Φουρνιέ

Το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού, πέρα από τη νίκη κόντρα στην Παρί, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αρχίζει να βρίσκει σιγά-σιγά τον εαυτό του, κάνοντας τη διαφορά κόντρα στους συμπατριώτες του.

Στα τελευταία λεπτά, ειδικότερα, ο Φουρνιέ πρωταγωνίστησε σε άμυνα και επίθεση, υπογράφοντας με προσωπικούς πόντους τη νίκη της ομάδας του.

Συνολικά, ο Γάλλος σκόρερ σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Ο ντεφορμέ Σάσα Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ περνάει περιόδο ντεφορμαρίσματος και δεν μπορεί να ηγηθεί του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια. Μετά την Αρμάνι Μιλάνο, ήταν “μέτριος” και κόντρα στην Παρί, αδυνατώντας να κάνει τη διαφορά.

Αγωνίστηκε για 27 λεπτά (σ.σ. αρκετός χρόνος για την εικόνα του στο παρκέ), σημειώνοντας 13 πόντους με πάρα πολλές άστοχες προσπάθειες. Συγκεκριμένα, είχε 3/3 βολές, 2/8 δίποντα και 2/7 τρίποντα!

Μέτρησε ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, σημειώνοντας μόλις 6 βαθμούς σύστημα αξιολόγησης, τους λιγότερους από κάθε άλλο φετινό παιχνίδι του.

Το πολυεργαλείο Γουόρντ

Ο Τάισον Γουόρντ αντιμετώπισε για πρώτη φορά την ομάδα του και ήταν και πάλι ο παράγοντας X του Ολυμπιακού, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ σε άμυνα αλλά και επίθεση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο παίκτης που κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο με την τρομερή ενέργεια του, αλλά κι αυτός που έκανε τη διαφορά στα 22 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Ο Γουόρντ μέτρησε συνολικά 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.