Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 74-30: Με απίθανη Χριστινάκη η κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία της ομάδας

“Σόου” από Ελεάννα Χριστινάκη για το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένα 24ωρο μετά την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο Super Cup Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν με 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε μια γιορτή του γυναικείου μπάσκετ που φιλοξενήθηκε στο Τ9 Κωστακίων της Άρτας.

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, με την Ελεάννα Χριστινάκη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 19 πόντους με σχεδόν απόλυτη ευστοχία (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή) και οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στο 13-24.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας προσωρινά στους πέντε πόντους, αλλά η επιστροφή της Χριστινάκη στο παρκέ επανέφερε την ισορροπία υπέρ του Ολυμπιακού. Η διαφορά άνοιξε εκ νέου (19-33 στο 15’) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 24-38, με τις Πειραιώτισσες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Στην επανάληψη, η ομάδα της Ελένης Δρακάκη πάτησε… γκάζι, φτάνοντας στο +30 με την Κολλάτου στο φινάλε της τρίτης περιόδου (27-57), ενώ η Χριστινάκη συνέχιζε το ρεσιτάλ της, καταγράφοντας 32 πόντους συνολικά. Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έκλεισε τον τελικό με το θριαμβευτικό 74-30, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν με εμφατικό τρόπο.

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

ΠΑΣ Γιάννινα (Β. Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1τρ.), Μαρίνη 3 (1), Μόουρχαουζ 9, Σίνγκλετον 8, Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μιχαηλίδου, Παπανικολάου.

Ολυμπιακός (Ελ. Δρακάκη): Χριστινάκη 32 (3τρ.), Τζόνσον 8, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Δίελα 4, Κολλάτου 5, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).

