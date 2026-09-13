Σάσα Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον 3-1: Κατέκτησε για πρώτη φορά το US Open ο Γερμανός τενίστας

Ο Σάσα Ζβέρεφ ήταν εμφανώς καλύτερος του Μπεν Σέλτον στον τελικό του US Open και έφθασε εύκολα στη νίκη με 3-1 σετ [6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2] και στην κατάκτηση του τροπαίου στις ΗΠΑ.

Εκμεταλλευόμενος για μία ακόμη φορά και τους τραυματισμούς των αντιπάλων του, ο Σάσα Ζβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά το US Open και έφθασε τα δύο Γκραν Σλαμ τη φετινή σεζόν, αλλά και γενικότερα στην καριέρα του.

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Κόντρα στον… άπειρο Μπεν Σέλτον, ο Γερμανός τενίστας μπήκε από την αρχή πιο δυνατά στο ματς, βρήκε το πρώτο του μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και έκλεισε το πρώτο σετ με ένα δεύτερο μπρέικ για το 6-3 και το 1-0 στο ματς.

Ακολούθησε μία “μάχη” μέχρις εσχάτων, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους, αλλά τον Ζβέρεφ να κάνει… πάρτι στο τάι μπρέικ για να φθάσει με 7-2 στο 7-6 γκέιμ και στο 2-0 στον τελικό.

Ο Αμερικανός τενίστας έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και στο τρίτο σετ κατάφερε να κάνει το μοναδικό του μπρέικ στο ματς, την πιο κατάλληλη στιγμή. Με το σκορ στο 6-5 υπέρ του, “έσπασε” το σερβίς του αντιπάλου του και έβαλε “φωτιά” στην κερκίδα με τους συμπατριώτες του, μειώνοντας σε 2-1 σετ.

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Αμέσως μετά όμως, ο Ζβέρεφ “σίγησε” και πάλι το γήπεδο, αφού ξεκίνησε με μπρέικ το 4ο σετ και βρήκε ένα δεύτερο για να κλείσει εύκολα τον τελικό με το υπέρ του 3-1 και να πανηγυρίσει για πρώτη φορά την κατάκτηση του US Open, σε μία ονειρική χρονιά για τον ίδιο.

Με τους Αλκαράθ και Σίνερ “λαβωμένους”, ο Γερμανός τενίστας έφθασε σε τρεις σερί τελικούς Γκραν Σλαμ και πήρε τα δύο, δείχνοντας ότι είναι ο κορυφαίος τενίστας πίσω τους. Ο Σέλτον από την άλλη πλευρά, επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία στο παγκόσμιο τένις, με την πρώτη συμμετοχή του σε τελικό Γκραν Σλαμ και ετοιμάζεται να βρεθεί για πρώτη φορά στο top5 της κατάταξης στην ATP.