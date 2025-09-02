Ολυμπιακός: Πρωταθλητής και στα social media – Η πρώτη ελληνική ομάδα με 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram

Ο Ολυμπιακός είναι ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, αλλά και η ομάδα με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής και στα social media, αφού οι Πειραιώτες έγιναν ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που ξεπέρασε το 1.000.000 ακόλουθους στο Instagram.

Η κυριαρχία εντός συνόρων αλλά και οι εξαιρετικές πορείες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League εκτόξευσαν τα social media του συλλόγου.

Η σελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Instagram:

Οι αναρτήσεις της ερυθρόλευκης ΠΑΕ έχουν μεγάλη απήχηση στα social media, γι’ αυτό και ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει το 1.000.000 ακόλουθους στο Instagram.