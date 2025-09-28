Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση του Φρανκ Νιλικίνα στο ΣΕΦ, ρεπό είχε η υπόλοιπη ομάδα των «ερυθρολεύκων»

Πάτησε παρκέ στο ΣΕΦ ο Γάλλος γκαρντ
Ο Φρανκ Νιλικίνα
Ο Φραν Νιλικίνα στην πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ/ φωτογραφία από X Olympiacos B.C

Ο Φρανκ Νιλικίνα προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τους συμπαίκτες του να έχουν ρεπό μετά την κατάκτηση του Super Cup, για να αποφορτιστούν ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Βρέθηκε λοιπόν, μόνος του στο ΣΕΦ για να κάνει την πρώτη του προπόνηση για τον Ολυμπιακό. Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν είναι γνωστό ακόμα αν θα ακολουθήσει την αποστολή των Πειραιωτών στα δύσκολα παιχνίδια της πρεμιέρας της Euroleague.

 

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια (30/09/25, 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (02/10/25, 21:45, Newsit.gr, Novasports Prime) στην Ισπανία σε ένα ομολογουμένως δύσκολο ξεκίνημα στη Euroleague.

