Ολυμπιακός: Πρώτο διπλό των Πειραιωτών στο Champions League μετά από 10 χρόνια

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι (0-1) και έμεινε “ζωντανός” στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα τη league Phase του Champions League και της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Χάρη στο εξαιρετικό τέρμα του Ζέλσον Μάρτινς, ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League. Αυτό όμως ήταν το πρώτο του “τρίποντο” στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση – είτε σε φάση ομίλων, είτε στη League Phase – μετά από δέκα ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Σε αυτούς τους αγώνες, ο Ολυμπιακός “μέτρησε” οκτώ ήττες και δύο ισοπαλίες. Τελευταία νίκη των Πειραιωτών στη διοργάνωση ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2020 κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0).

Μάλιστα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε τέλος και σε ένα άλλο αρνητικό ρεκόρ, αφού, πανηγύρισε το πρώτο του ευρωπαϊκό “διπλό” στο Champions League μετά από δώδεκα σερί ήττες.

Το τελευταίο “τρίποντο” του Ολυμπιακού μακριά από το “Καραϊσκάκης” χρονολογείται πριν από δέκα χρόνια και ήταν το 1-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στις 20 Οκτωβρίου του 2015!