Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πρώτος και καλύτερος στα προημιτελικά του Champions League

Την πρόκριση του στα προημιτελικά του Champions League στο πόλο ως πρώτος από τον πρώτο όμιλο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν εντός έδρας της Ραντνίτσκι με 16-14 στα πέναλτι (κ.α. 11-11), αλλά ακόμη και ένας βαθμός τους αρκούσε για να τους στείλει στην επόμενη φάση με το πλεονέκτημα της πρωτιάς και τη δυνατότητα μίας πιο βατής κλήρωσης.

Μαζί με τον Ολυμπιακό προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League στο πόλο και η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, με τους πρωταθλητές Σερβίας να μένουν τρίτοι και να “υποβιβάζονται” στο Euro Cup.

Εντυπωσιακά συγκεντρωμένοι οι παίκτες του Ελβις Φάτοβιτς, έκαναν τρομερό ξεκίνημα και προηγήθηκαν 4-0 στα πρώτα έξι λεπτά, με δύο διαδοχικά γκολ του Γιάννη Φουντούλη, παρότι στο διάστημα αυτό δεν κέρδισαν ούτε μία ποινή, ενώ αντίθετα χρεώθηκαν με τρεις αποβολές και ένα πέναλτι (στο οποίο αστόχησε ο Πρλαϊνοβιτς). Στη δεύτερη περίοδο η Ραντνίτσκι βελτιώθηκε, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν κάποιες λανθασμένες επιλογές στην επίθεση και η διαφορά μειώθηκε στο ένα γκολ (5-4), όμως ο Φουντούλης, με μία πολύ ωραία ασίστ στον Νικολαϊδη που σκόραρε στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης με παίκτη παραπάνω, και ένα εύστοχο πέναλτι έδωσε ξανά προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4) στον Ολυμπιακό στο ημίχρονο.

Δύο συνεχόμενα γκολ του Αγγελου Βλαχόπουλου (ένα με πέναλτι και ένα σε παραπάνω) έφεραν ξανά τη σερβική ομάδα με απόσταση “βολής” (7-6) στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα και όσο περνούσε η ώρα, αισθάνονταν και πιο ασφαλείς, αφού είχαν την… πολυτέλεια ακόμη και να ηττηθούν με ένα γκολ διαφορά. Η Ραντνίτσκι (που ήθελε νίκη στον κανονικό αγώνα για να περάσει) δεν τα παράτησε ποτέ και ο αγέραστος Ντούσκο Πιγέτλοβιτς ισοφάρισε 11-11 από θέση φουνταριστού, 1΄03΄΄ πριν τη λήξη, για να ακολουθήσει ένα θρίλερ για… γερά νεύρα.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε αποβολή, ο Φάτοβιτς πήρε τάιμ-άουτ στα 42 δευτερόλεπτα και ο Ανγκιαλ σκόραρε στα 22,5΄΄, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου επίθεσης, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Ο πάγκος της σερβικής ομάδας ξεσηκώθηκε, ζητώντας να ακυρωθεί το γκολ ως εκπρόθεσμο, και τελικά, μετά από περίπου πέντε λεπτά διαβουλεύσεων, οι διαιτητές άλλαξαν την απόφασή τους και το ακύρωσαν, θεωρώντας ότι (αφού είχαν παρέλθει περισσότερα από 18 δευτερόλεπτα από το τάιμ άουτ), ο χρόνος επίθεσης είχε λήξει. Η Ραντνίτσκι πήρε τη μπάλα και βγήκε σε επίθεση με επτά εναντίον έξι, καθώς ήθελε μόνο “τρίποντο”, αλλά το σουτ του Βίκτορ Ράσοβιτς ήταν άστοχο. Ο Ζερδεβάς έκανε γρήγορα την επαναφορά και ο Παπαναστασίου σκόραρε σε κενή εστία, όμως οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι και γύρισαν πίσω τη φάση, δίνοντας εκ νέου τη μπάλα στους Σέρβους με το χρόνο ξανά στα 22 δευτερόλεπτα! Οι φιλοξενούμενοι δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε αυτή την ευκαιρία, το κανονικό ματς έληξε ισόπαλο 11-11 και το αποτέλεσμα αυτό “σφράγισε” την πρωτιά του Ολυμπιακού και τον αποκλεισμό της Ραντνίτσκι.

Η διαδικασία των πέναλτι είχε τυπική σημασία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατάταξη στον όμιλο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν απόλυτα εύστοχοι, ο Τζωρτζάτος απέκρουσε την εκτέλεση του Βαπένσκι και οι πρωταθλητές Ελλάδας έκλεισαν με νίκη τους αγώνες τους στην Α΄ φάση του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 3-4, 1-3.

Στα πέναλτι: 5-3

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 4, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 1

ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στρ. Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς, Ραντζέλοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Πιγέτλοβιτς 3, Πρλαϊνοβιτς 2, Ν. Γιάκσιτς 2, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι, Βλαχόπουλος 3, Β. Ράσοβιτς 2, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι