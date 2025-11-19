Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πάνω 220.000 άνθρωποι προσπάθησαν να πάρουν εισιτηρίο για το παιχνίδι του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League (26/11/2025, 22:00, Newsit.gr) και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο για ακόμα ένα παιχνίδι.

Όπως έγινε γνωστό πάνω από 220.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο για την σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όσοι πρόλαβαν σίγουρα θα πρέπει να νιώθουν ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι καυτό κόντρα στη «Βασίλισσα» με στόχο να δώσει στους παίκτες του Ολυμπιακού την ώθηση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν το μεγαθήριου του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου.