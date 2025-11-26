Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το χατ τρικ του Κιλιάν Εμπαπέ για την ανατροπή του σκορ σε ένα δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο “Καραϊσκάκης”, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και προηγήθηκε στο ματς με τον Τσικίνιο, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ “απάντησε” με ένα απίθανο χατ-τρικ σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά μία αντεπίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 22′, οδήγησε στην ισοφάριση του αγώνα από τη “Βασίλισσα”.

Ακολούθησε ένα δεύτερο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 24′ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γιουλέρ, το οποίο και “πάγωσε” τους Πειραιώτες. Η Ρεάλ Μαδρίτης το εκμεταλλεύτηκε για να επιτεθεί… κατά κύματα στη συνέχεια, έχοντας ένα δοκάρι, ένα ακυρωμένο γκολ με τον Βινίσιους, αλλά και το τρίτο τέρμα του Εμπαπέ στο 29′.

Ο Εμπαπέ πέτυχε έτσι το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στο Champions League, σκοράροντας τρεις φορές σε 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.