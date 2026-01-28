Αθλητικά

Ολυμπιακός: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Λιόν για Γιάρεμτσουκ σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο

Ο Ουκρανός επιθετικός είναι τρίτος στην ιεραρχία πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι
Ο Γιάρεμτσουκ μετά από χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού
Ο Γιάρεμτσουκ μετά από χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στη Λιόν.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός και η Λιόν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η γαλλική ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Ουκρανό επιθετικό με δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα, θεωρεί τον Γιάρεμτσουκ ιδανικό παρτενέρ του Έντρικ στην κορυφή της επίθεσης των Γάλλων.

Τη φετινή σεζόν ο 30χρονος σέντερ φορ είναι τρίτος στην “ερυθρόλευκη” ιεραρχία στη επίθεση, μετρώντας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 16 συμμετοχές.

Ο Γιάρεμτσουκ είχε έρθει στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2024.

