Ολυμπιακός: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Λιόν για Γιάρεμτσουκ σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στη Λιόν.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός και η Λιόν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η γαλλική ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Ουκρανό επιθετικό με δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα, θεωρεί τον Γιάρεμτσουκ ιδανικό παρτενέρ του Έντρικ στην κορυφή της επίθεσης των Γάλλων.

Τη φετινή σεζόν ο 30χρονος σέντερ φορ είναι τρίτος στην “ερυθρόλευκη” ιεραρχία στη επίθεση, μετρώντας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 16 συμμετοχές.

L’Olympique Lyonnais fonce sur Roman Yaremchuk !



Discussions avancées en cours avec l’Olympiakos pour trouver un accord sur base d’un prêt payant avec option d’achat.



es chiffres ne sont pas encore définis.



Les parties veulent trouver un accord ce mercredi… pic.twitter.com/3yEaVQvsbU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 28, 2026

Ο Γιάρεμτσουκ είχε έρθει στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2024.