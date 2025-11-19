Ολυμπιακός: Σενάρια από το Καζακστάν εμπλέκουν τους Πειραιώτες με τον Γκαλιμζάν Κενζεμπέκ

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Καζακστάν, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού της Γελιμάι, Γκαμιμζάν Κενζεμπέκ.

Ο Κενζεμπέκ έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο με την ομάδα της χώρας του και σύμφωνα με τους Καζάκους ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός έχει ως πλάνο να πάρει τον Καζάκο ποδοσφαιριστή και να τον δώσει άμεσα δανεικό σε άλλη ελληνική ομάδα για να πάρει παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι σαφώς ανώτερο από αυτό του Καζακστάν.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός είναι διεθνής με το Καζακστάν με 10 συμμετοχές και 3 γκολ και μένει να φανεί αν ευσταθούν τα σενάρια από τη χώρα του, που τον εμπλέκουν με το μεταγραγικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.