Ολυμπιακός: «Σενάριο» με ερυθρόλευκο ενδιαφέρον για δύο παίκτες της Παρί

Η σεζόν στη Euroleague και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των χωρών, μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την διεξαγωγή των playoffs και ήδη τα μετεγγραφικά “σενάρια” για την επόμενη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα από αυτά.

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για δυο παίκτες της Παρί, ενόψει καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, οι “ερυθρόλευκοι” εμφανίζονται να έχουν στο “στόχαστρο” τους Τι Τζέι Σορτς και Τάισον Γουόρντ, δυο από τους κορυφαίους παίκτες της Παρί, τη φετινή σεζόν.

Olympiacos working to land Paris Basketball’s duo TJ Shorts & Tyson Ward



Shaquielle McKissic could leave Piraeus — he’s a strong candidate for Dusko Ivanovic’s Virtus Bologna pic.twitter.com/ZWk4bgKdtu