Ο Βασίλης Σπανούλης κι ο Γιώργος Πρίντεζης βρέθηκαν μπροστά από την κάμερα της Euroleague TV και θυμήθηκαν την ιστορική συνεργασία τους στο καλάθι που έχρισε πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο αρχηγοί των Πειραιωτών μίλησαν για εκείνο το μυθικό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Euroleague και τη σημασία του για τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του.

«Γνώριζα πως έμεναν 7-8 δευτερόλεπτα. Με τον κόουτς Ίβκοβιτς όλη τη σεζόν παίζαμε γρήγορα και προσπαθούσαμε να σκοράρουμε σε πρώτα δευτερόλεπτα οπότε για μας 7 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά. Δεν φοβήθηκα. Για αυτό παίζουμε μπάσκετ και αναζητάμε τέτοια καταστάσεις ώστε να έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τίτλο.

Χωρίς την πάσα του Σπανούλη ίσως η ιστορία να ήταν διαφορετική, η ομάδα είναι πάνω από όλους. Πάντα η ομάδα νικάει. Δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας και αυτό είναι κάτι που μας έδωσε ενέργεια για να συνεχίσουμε».

«Όλα τα παιδιά απέδειξα πόσο σπουδαίοι παίκτες ήταν και έβαλαν τον Ολυμπιακό στην κορυφή ενώ κάναμε ευτυχισμένους τους εαυτούς μας και τους εκατομμύρια οπαδούς μας.

Ήταν απίστευτο, κανείς δεν περίμενε να κατακτήσουμε την Euroleague. Στην αρχή της σεζόν είχαμε προβλήματα και σκαμπανεβάσματα, όμως καταφέραμε κάτι σπέσιαλ και επέστρεψε η ομάδα στην κορυφή μετά από 15 χρόνια. Κανείς δεν μας περίμενε, αλλά παίξαμε καλό μπάσκετ.

Ο τίτλος αυτός μας έδωσε κουράγιο και μας έκανε φιλόδοξους. Ανέβηκε η ψυχολογία μας, η ομάδα ήταν ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης ξανά. Όταν χάνεις συνέχεια πέφτει η ψυχολογία σου, όταν νικάς όλοι είναι χαρούμενοι και με αυτοπεποίθηση. Για αυτό κατακτήσαμε την Euroleague και την επόμενη σεζόν. Πιστεύαμε ο ένας στον άλλον».

Georgios Printezis talks us through THAT legendary moment where he clinched the EuroLeague title for @olympiacosbc



It would eventually become the Play Of The Decade as voted by the fans! 🙌#EuroleagueisBack pic.twitter.com/weUST0CU8D