Ο Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα στην Euroleague με τη δήλωση του Σκαριόλο: «Βάλτε πρόστιμα σε όλους μας»

Ο προπονητής Σέρτζιο Σκαριόλο σχολίασε τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η ομάδα του υπέστη μία αδικία που την είδε όλη την Ευρώπη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος “πιάστηκε” από αυτή την ενέργεια του κόουτς των “μερένγκες” και έκανε μια ανάρτηση στα social media, με μήνυμα προς τη Euroleague.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αναδημοσίευσε τα όσα είπε ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με τη διαιτησία στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε tag τη Euroleague και ζήτησε να βάλει πρόστιμο σε όλους όσους σχολιάζουν τη διαιτησία, όπως έχει συμβεί και στον ίδιο, στο παρελθόν.

Με αυτό τον τρόπο θέλησε να δείξει πως δεν είναι ο μόνος που έχει παράπονα από τη διαιτησία, στα ματς της Euroleague!

“Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι τρελοί τύπου που μίλησαν πρώτοι. Ξέρεις, αυτοί που παρουσιάζονται σαν κακοί, που τρώνε διάφορα πρόστιμα και ποινές. Μετά όμως, η ιστορία μιλάει από μόνη της. Παίκτες, προπονητές και σύλλογοι, πέρα από το ότι βλέπουν τι συμβαίνει, αρχίζουν επίσης να μιλούν ανοιχτά για το προφανές. Ή βάλτε πρόστιμα σε όλους μας, μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα αυτό”, ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτηριστικά.

Μάλιστα στο κάτω μέρος του ποσταρίσματος, σχολίασε για τη Ρεάλ Μαδρίτης: “Ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου που ποτέ δεν μιλάει, έφτασε στο σημείο να διαμαρτυρηθεί δημόσια”.