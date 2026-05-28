Αθλητικά

Η Άρσεναλ δίνει απίστευτο μπόνους στον προπονητή για τις στημένες φάσεις

Τα 34 συνολικά γκολ που σημείωσε η Άρσεναλ από στημένη φάση, θα βάλουν ένα μεγάλο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Νικολάς Χοβέρ
ο Μιγκέλ Αρτέτα (αριστερά) και ο Νικολάς Χοβέρ (δεξιά) (ΦΩΤΟ gettyimages)
ο Μιγκέλ Αρτέτα (αριστερά) και ο Νικολάς Χοβέρ (δεξιά) (ΦΩΤΟ gettyimages)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας από τους λόγους που η Άρσεναλ κατέκτησε τη φετινή Premier League είναι η δουλειά του Νικολάς Χοβέρ. Ο Γάλλος βοηθός του Μιγκέλ Αρτέτα, ειδικός στις στημένες φάσεις (set-piece coach), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των “κανονιέρηδων”.

Η φετινή κυριαρχία της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις είναι παροιμιώδης και ο Νίκολας Χοβέρ είναι ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει κάθε κόρνερ και κάθε φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή σε μια κατάσταση “κόκκινου συναγερμού” για τους αντιπάλους των Λονδρέζων.

Γι’ αυτό το λόγο, η επιτυχία της δουλειάς του, συνοδεύεται και από ένα ανάλογο μεγάλο μπόνους. Ο Χοβέρ έχει έναν όρο στο συμβόλαιό του ο οποίος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από στημένη φάση εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.

Η Άρσεναλ πέτυχε 25 γκολ από στημένες φάσεις σε παιχνίδια της Premier League, εκ των οποίων τα 19 ήταν από εκτελέσεις κόρνερ. Εάν βάλουμε και αυτά που σημειώθηκαν στις υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στο Champions League, οι “κανονιέρηδες” σημείωσαν συνολικά 34 γκολ, με την μπάλα να είναι σε στημένη θέση.

Αυτό σημαίνει πως σημαίνει ότι ο Χοβέρ θα λάβει 340.000 λίρες ως μπόνους, με την Άρσεναλ να έχει μπροστά της και τον τελικό του Champions League, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και -φυσικά- να θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο (σ.. δεν αποκλείεται να υπάρξει μεγαλύτερο σχετικό μπόνους).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
109
82
81
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo