Η Άρσεναλ δίνει απίστευτο μπόνους στον προπονητή για τις στημένες φάσεις

Ένας από τους λόγους που η Άρσεναλ κατέκτησε τη φετινή Premier League είναι η δουλειά του Νικολάς Χοβέρ. Ο Γάλλος βοηθός του Μιγκέλ Αρτέτα, ειδικός στις στημένες φάσεις (set-piece coach), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των “κανονιέρηδων”.

Η φετινή κυριαρχία της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις είναι παροιμιώδης και ο Νίκολας Χοβέρ είναι ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει κάθε κόρνερ και κάθε φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή σε μια κατάσταση “κόκκινου συναγερμού” για τους αντιπάλους των Λονδρέζων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό το λόγο, η επιτυχία της δουλειάς του, συνοδεύεται και από ένα ανάλογο μεγάλο μπόνους. Ο Χοβέρ έχει έναν όρο στο συμβόλαιό του ο οποίος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από στημένη φάση εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.

Η Άρσεναλ πέτυχε 25 γκολ από στημένες φάσεις σε παιχνίδια της Premier League, εκ των οποίων τα 19 ήταν από εκτελέσεις κόρνερ. Εάν βάλουμε και αυτά που σημειώθηκαν στις υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στο Champions League, οι “κανονιέρηδες” σημείωσαν συνολικά 34 γκολ, με την μπάλα να είναι σε στημένη θέση.

Arsenal’s set-piece specialist Nicolas Jover reportedly received a £10,000 bonus for every goal the club scored from corners or free-kicks this season.



The Gunners broke the Premier League record for set-piece goals in a single campaign, scoring 25 in the league alone —… pic.twitter.com/9pEizEH5OW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 28, 2026

Αυτό σημαίνει πως σημαίνει ότι ο Χοβέρ θα λάβει 340.000 λίρες ως μπόνους, με την Άρσεναλ να έχει μπροστά της και τον τελικό του Champions League, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και -φυσικά- να θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο (σ.. δεν αποκλείεται να υπάρξει μεγαλύτερο σχετικό μπόνους).