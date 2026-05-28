Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην εξάδα των ξένων στο «τριφύλλι» ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ (28.05.2026, 18:00), στο “Telekom Center”, στο game 1 του ζευγαριού για τα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Ανήμερα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση του τραυματία Κένεθ Φαρίντ, που υπέστη οστικό οίδημα στο Game 5 με την Βαλένθια.

Ο Τσέντι Οσμάν είναι ο παίκτης που μπήκε στην αποστολή του Εργκίν Αταμάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός δικαιούται άλλη μια αλλαγή πριν τους τελικούς της φετινής GBL.

Η οκτάδα των ξένων: Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς