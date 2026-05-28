Ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζεν για τον Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τους Τσέχους

Έναν… γνώριμο αντίπαλο από την περσινή σεζόν φαίνεται πως κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Το “τριφύλλι” θέλει να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα και η περίπτωση του Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλζεν τον ενδιαφέρει “ζεστά”.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλζεν δεσμεύεται με συμβόλαιο από την τσεχική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029. Σύμφωνα με την αυστριακή ιστοσελίδα “noen.at”, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις για την απόκτηση του Βίγκελε, με στόχο να κλείσει το deal πριν από το Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε βασική επιλογή της τσεχικής ομάδας κάτω από τα δοκάρια, καταγράφοντας 31 εμφανίσεις και διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε 14 παιχνίδια, σε σύνολο άνω των 2.800 αγωνιστικών λεπτών.

Ο Φλόριαν Βίεγκελ είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους του «τριφυλλιού» στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, χάρη στην επιβλητική παρουσία του κάτω από τα δοκάρια. Με ύψος που φτάνει τα 2.05μ., ο πανύψηλος γκολκίπερ αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού.

Κόντρα στο “τριφύλλι” κράτησε ανέπαφη την εστία του στο ματς της League Stage, στο ΟΑΚΑ ενώ σε κείνα της ενδιάμεσης φάσης νικήθηκε τρεις φορές από τον Ανδρέα Τεττέη (δυο στην Αθήνα και μια στην Τσεχία).

Μάλιστα, στη διαδικασία των πέναλτι στο Πλζεν, απέκρουσε το πέναλτι του Ντάβιντε Καλάμπρια.