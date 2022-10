Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λαμία, με τον Μίτσελ να συμπεριλαμβάνει κανονικά στην αποστολή τους Μαρσέλο και Παπασταθόπουλο, ενώ εκτός έμειναν οι Εμβιλά και Ρέτσος λόγω ίωσης.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λαμία, (30/10, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD), με τον Μίτσελ να έχει κανονικά στη διάθεση του, τους Παπασταθόπουλο και Μαρσέλο οι οποίοι ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν.

Αντίθετα ο Ισπανός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γιαν Εμβιλά και Παναγιώτη Ρέτσο οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και έμειναν εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Κρίστινσον, Κούντε, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

