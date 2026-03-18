Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Κώστας Φορτούνης

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στο Ρέντη και μίλησε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους πρώην συμπαίκτες του, οι οποίοι του έστειλαν μήνυμα επιστροφής.

Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, με τον Κώστα Φορτούνη να μη χάνει την ευκαιρία να επισκεφτεί τους πρώην ερυθρόλευκους συμπαίκτες του στο Ρέντη.

Ο πολύπειρος Έλληνας μέσος μίλησε για αρκετή ώρα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Όλοι του είπαν να επιστρέψει στην ομάδα το καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Κώστα Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να επιθυμεί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρώσει την καριέρα του.