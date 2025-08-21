Ολυμπιακός: Συνεχίζεται το «πόκερ» με Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο, τα δημοσιεύματα τον εμφανίζουν όλο πιο κοντά στον 19χρονο εξτρέμ, αλλά το «σήριαλ» της μετεγγραφής του από την Γοδόι Κρουζ, δεν λέει να τελειώσει.

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στη Γοδόι Κρουζ (ρεπορτάζ του έγκυρου Σέζαρ Λουίς Μέρλο έκανε λόγο για πρόταση ύψους 7+3 εκατ. δολαρίων) και οι Πειραιώτες έμοιαζαν να «αγγίζουν» τον παίκτη.

Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ του Ναουέλ Φερέιρα, ο σύλλογος από την Αργεντινή φέρεται να ζητά δέκα εκατομμύρια δολάρια για τον Σαντίνο Αντίνο, συν ποσοστό μεταπώλησης.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δίνει 8 εκατ. δολάρια συν δύο εκατ. με μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 20%, με τον εν λόγω ρεπόρτερ να επισημαίνει: «Η Γοδόι Κρους δεν έχει πειστεί να πουλήσει τον παίκτη».