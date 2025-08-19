Ολυμπιακός: «Τελειωμένη» η μετεγγραφή του Ταλίς

Στα “χέρια” του Ολυμπιακού βρίσκεται πλέον ο Ταλίς Ενρίκε, αφού οι Πειραιώτες έφθασαν σε συμφωνία τόσο με την Παλμέιρας, όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να απομένουν μόνο λεπτομέρειες για τη μετεγγραφή του.

Ο Ταλίς Ενρίκε ανέβηκε μόλις την περασμένη σεζόν στην πρώτη ομάδα της Παλμέιρας, μετά από 32 γκολ σε 46 εμφανίσεις στην Κ20 του συλλόγου, αλλά με τον Εντού ο Ολυμπιακός έχει πια τα… μάτια στη Βραζιλία, για ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και ο 20χρονος επιθετικός βρέθηκε ψηλά στη λίστα της ομάδας.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν έτσι να “κλείσουν” τον νεαρό στράικερ και θα τον προσθέσουν στην τριάδα των επιθετικών της ομάδας μαζί με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, επενδύοντας στο ταλέντο του. Ως εκ τούτου, τον περιμένουν σύντομα και στην Ελλάδα, για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας, ο Ταλίς είχε 2 γκολ σε 12 συμμετοχές.