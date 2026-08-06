Ολυμπιακός: Τέλος ο Φρανσίσκο Ορτέγκα από τους Πειραιώτες – Το συγκινητικό του «αντίο»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα με συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, καθώς αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρησή του.

Ο Αργεντινός αριστερός μπακ μετά από τρία χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα επιστρέψει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί σε μία από τις ιστορικότερες ομάδες, με τους ερυθρολεύκους να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 5.000.000 ευρώ.

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Τον Ορτέγκα αποχαιρέτησε με τη σειρά του και ο Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media. «Φρανσίσκο σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή τύχη στα επόμενα βήματά σου!», έγραψαν οι ερυθρόλευκοι.

Το «αντίο» του Φρανσίσκο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό

«Μετά από τρία χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων σε τρία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί. Και στους οπαδούς, που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα.

Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες, και ένα κομμάτι μου μένει εκεί. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου».