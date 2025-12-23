Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου η ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να “κλείνει” τις υποθέσεις του και μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναμένεται να “κλειδώσει” άμεσα και τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Ζέλσον Μαρτίνς στην ομάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη επαφές για να… πέσουν και οι υπογραφές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Φως των Σπορ” μάλιστα, οι δύο πλευρές έχουν φθάσει ουσιαστικά σε συμφωνία και δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.