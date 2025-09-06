Ολυμπιακός: Τη Δευτέρα στην Ελλάδα για να υπογράψει ο 20χρονος Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να έχει φθάσει μία… ανάσα από τη συμφωνία με τον Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι της Μπόρνμουθ, για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά και στην Αγγλία στέλνουν τον 20χρονο αμυντικό τη Δευτέρα στην Ελλάδα για τις υπογραφές.

Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Μπόρνμουθ, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Τσέλσι και ο Ολυμπιακός φέρεται έτοιμος να κλείσει το deal με την αγγλική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μαρκ ΜακΆνταμ ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ τα εξής: «Η Μπόρνμουθ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι. Πρόκειται να είναι μόνιμη μετακίνηση του επιθετικού, ο οποίος είχε ενταχθεί στην Μπόρνμουθ τον Ιανουάριο από την Τσέλσι. Ο 20χρονος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα τη Δευτέρα, εφόσον συμφωνηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες».