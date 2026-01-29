Ολυμπιακός: Την Παρασκευή η κλήρωση για τα playoffs του Champions League

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30.01.20261) στις 13:00 είναι προγραμματισμένη στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των playoffs του Champions League. Από αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαρίσει εάν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν σε αυτή τη νοκ άουτ φάση.

Η κλήρωση περιλαμβάνει τις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση στη League phase, με τις οκτώ πρώτες ομάδες της, να έχουν προκριθεί αυτόματα στη φάση των “16” και να… περιμένουν. Με τη νίκη του στην έδρα του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 11 βαθμούς και τερμάτισε στην 18η θέση.

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 17/18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 24/25 Φεβρουαρίου 2026. Η UEFA θα επιβεβαιώσει ημερομηνίες και ώρες έναρξης, μόλις γίνει η κλήρωση.

Οι αγώνες των playoffs της νοκ άουτ φάσης καθορίζονται μέσω κλήρωσης που διεξάγεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

1. Οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τις θέσεις τους στο τέλος της League phase για να σχηματίσουν τέσσερα ζευγάρια με (ομάδες στις θέσεις 9 και 10, 11 και 12, 13 και 14, και 15 και 16) και ισάριθμα (θέσεις 17 και 18, 19 και 20, 21 και 22, και 23 και 24).

2. Οι ομάδες σε κάθε ζευγάρι που είναι από 9-16 κληρώνονται στην ομάδα νοκ άουτ, εναντίον των ομάδων σε κάθε ζευγάρι από 17-24: ομάδες 9 ή 10 εναντίον ομάδων 23 ή 24, ομάδες 11 ή 12 εναντίον ομάδων 21 ή 22, ομάδες 13 ή 14 εναντίον ομάδων 19 ή 20 και ομάδες 15 ή 16 εναντίον ομάδων 17 ή 18.

Ομάδες από την ίδια χώρα μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες, ενώ θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν αντιπάλους που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της League phase, όπως είναι πιθανό να συμβεί με τον Ολυμπιακό και την Λεβερκούζεν.

Τα ζευγάρια της κλήρωσης:

Ρεάλ Μαδρίτης/ Ίντερ- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα

Παρί Σεν Ζερμέν/ Νιούκαστλ- Μονακό/Καραμπάγκ

Γιουβέντους/ Ατλέτικο Μαδρίτης- Μπριζ/Γαλατασαράι

Αταλάντα/Μπάγερ Λεβερκούζεν- Ολυμπιακός/ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας:

Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League:

Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).