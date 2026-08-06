Ολυμπιακός: Το δημοσίευμα για δανεισμό του Μόουρα και το «σενάριο» για τον Βίνια

Ο Ολυμπιακός κινείται για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, μιας και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα… αναχώρησε για τη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο βρίσκεται δυνατά στο μετεγγραφικό προσκήνιο για τους Πειραιώτες, τα τελευταία 24ωρα.

Η Record έγραψε πρόσφατα ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του Πορτογάλου μπακ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Πόρτο για την απόκτησή του. Το ίδιο αναφέρει και ο ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάο Σόουζα-Πίντο, ο οποίος -πλέον- αναφέρει σε νεότερο ρεπορτάζ του πως η Πόρτο αξιώνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

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Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έχει αντιληφθεί τις αξιώσεις του πορτογαλικού συλλόγου και φέρεται διατεθειμένος να καταθέσει πρόταση στην Πόρτο, αλλά για τον ετήσιο δανεισμό του 27χρονου αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» μείνουν ικανοποιημένοι από αυτόν.

Αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Μάλιστα, υπάρχει νέο “σενάριο” από Αργερεντινή που θέλει τους ερυθρόλευκους να σε προχωρημένες επαφές με τον Ουρουγουανό, Ματίας Βίνια.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα αναφέρει ότι Ολυμπιακός είναι αυτός που «οδηγεί» την κούρσα, με την Χετάφε να έχει μπει και αυτή στο… κόλπο για τον παίκτη.

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Συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι Ολυμπιακός είναι αυτός που «οδηγεί» την κούρσα, με την Χετάφε να έχει μπει και αυτή στο… κόλπο για τον παίκτη. Ο 28χρονος αγωνίζεται στη Ρίβερ Πλέιτ δανεικός από τη Φλαμένγκο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπολογίζεται και το μέλλον του είναι αβέβαιο.

Ο Βίνια αγωνίστηκε και με την εθνική Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην πρεμιέρα κόντρα στη Σαουδική Αραβία.