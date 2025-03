Ολυμπιακός: Το φοβερό κορεό στο ΣΕΦ για τα 100 χρόνια ιστορίας των ερυθρόλευκων

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν στο ΣΕΦ για την Euroleague, ένα μεγάλο κορεό εμφανίστηκε για τα 100 χρόνια της ιστορίας των ερυθρόλευκων.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού σχημάτισαν στις κερκίδες το σχέδιο με ερυθρόλευκα χαρτάκια και ένα μεγάλο πανό για τα 100 χρόνια του συλλόγου, ενώ οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν ένα άλλο πανό στο παρκέ, το οποίο είχε το μήνυμα: “Θρύλε θεέ χρόνια πολλά 100 χρόνια και δεν είναι αρκετά”.

