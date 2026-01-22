Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το κάρφωμα του Τζόουνς κόντρα στη Μακάμπι στην κορυφή του Top 10 της Euroleague

Ο Αμερικανός έκανε την κορυφαία φάση της 23ης αγωνιστικής στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα
Ο Τζόουνς
Ο Τζόουνς στο κάρφωμα της αγωνιστικής της Euroleague/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague και κατάφερε να είναι πρωταγωνιστής στην ωραιότερη φάση της αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 100-93 ενάντια στους Ισραηλινούς και ο Τζόουνς με ένα τρομερό κάρφωμα με το ένα χέρι επιλέχθηκε από τη Euroleague στην πρώτη θέση του Top 10 της 23ης αγωνιστικής.

Ο νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού συνεργάστηκε υπέροχα με τον Γουόρντ και κάρφωσε δυναμικά στην μπασκέτα στου ΣΕΦ για να συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

 

Στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς ο Τζόουνς είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

