Ολυμπιακός: Το κάρφωμα του Τζόουνς κόντρα στη Μακάμπι στην κορυφή του Top 10 της Euroleague

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague και κατάφερε να είναι πρωταγωνιστής στην ωραιότερη φάση της αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 100-93 ενάντια στους Ισραηλινούς και ο Τζόουνς με ένα τρομερό κάρφωμα με το ένα χέρι επιλέχθηκε από τη Euroleague στην πρώτη θέση του Top 10 της 23ης αγωνιστικής.

Ο νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού συνεργάστηκε υπέροχα με τον Γουόρντ και κάρφωσε δυναμικά στην μπασκέτα στου ΣΕΦ για να συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Round 23 did NOT disappoint



Check out the best plays here



Top Plays of the Round I @etihad pic.twitter.com/jasJPGzpyc — EuroLeague (@EuroLeague) January 22, 2026

Στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς ο Τζόουνς είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.