Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των Πειραιωτών στο Champions League – Πρεμιέρα με Πάφο

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού στο Champions League
Ο Ολυμπιακός έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα του στη League Phase του Champions League, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του κόντρα στην κυπριακή ομάδα στις 17 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί Αϊντχόφεν και Ρεάλ Μαδρίτης, θα ταξιδέψει στο Καζακστάν για το παιχνίδι με την Καϊράτ, ενώ θα ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση με Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00

