Ολυμπιακός: Το τελευταίο αντίο στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών, Σωτήρη Γκαβέζο

Ο Σωτήρης Γκαβέζος την Τρίτη (24/02/26) πέθανε σε ηλικία 89 ετών και βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς αποτέλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας από το 1956 έως το 1962.

Ο Σωτήρης Γκαβέζος ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας του Ολυμπιακού, που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, όμως σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή με την ερυθρόλευκη οικογένεια να τον αποχαιρετά στο Κοιμητήριο της Καλλιθέας.

Το φέρετρο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των ερυθρολεύκων ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας πόσο δεμένος ήταν με το σύλλογο, μιας και ήταν και στα ιδρυτικά στελέχη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Στεφάνι στη μνήμη του Σωτήρη Γκαβέζου κατέθεσαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως και ο Σύνδεσμος Βετεράνων.

Πολλοί ιστορικοί παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου. Στην Καλλιθέα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων οι Νίκος Βαμβακούλας, Θανάσης Αγγελής, Παναγιώτης Κελεσίδης και Γιώργος Κοκολάκης.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού μαζεύτηκε σύσσωμη για να αποχαιρετήσει έναν ιστορικό ποδοσφαιριστή της ομάδας, που κατέκτησε τρια πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα με την ερυθρόλευκη φανέλα.