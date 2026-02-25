Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το τελευταίο αντίο στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών, Σωτήρη Γκαβέζο

Πλήθος παλαιμάχων παικτών των Πειραιωτών στο κοιμητήριο της Καλλιθέας – Στεφάνι από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός
Το φέρετρο του Σωτήρη Γκαβέζου
Το φέρετρο του Σωτήρη Γκαβέζου με τη σημαία του Ολυμπιακού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Σωτήρης Γκαβέζος την Τρίτη (24/02/26) πέθανε σε ηλικία 89 ετών και βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς αποτέλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας από το 1956 έως το 1962.

Ο Σωτήρης Γκαβέζος ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας του Ολυμπιακού, που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, όμως σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή με την ερυθρόλευκη οικογένεια να τον αποχαιρετά στο Κοιμητήριο της Καλλιθέας.

Το φέρετρο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των ερυθρολεύκων ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του Ολυμπιακού, αποδεικνύοντας πόσο δεμένος ήταν με το σύλλογο, μιας και ήταν και στα ιδρυτικά στελέχη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.

Στεφάνι στη μνήμη του Σωτήρη Γκαβέζου κατέθεσαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως και ο Σύνδεσμος Βετεράνων.

Το στεφάνι που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Σωτήρη Γκαβέζο (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Το στεφάνι της ΠΑΕ Ολυμπιακός (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Πολλοί ιστορικοί παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου. Στην Καλλιθέα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων οι Νίκος Βαμβακούλας, Θανάσης Αγγελής, Παναγιώτης Κελεσίδης και Γιώργος Κοκολάκης.

Ο Νίκος Βαμβακούλας στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου
Ο Νίκος Βαμβακούλας στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Κοκολάκης στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου
Ο Γιώργος Κοκολάκης στην κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο τελευταίο αντίο στον Σωτήρη Γκαβέζο
Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο τελευταίο αντίο στον Σωτήρη Γκαβέζο/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η οικογένεια του Ολυμπιακού μαζεύτηκε σύσσωμη για να αποχαιρετήσει έναν ιστορικό ποδοσφαιριστή της ομάδας, που κατέκτησε τρια πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα με την ερυθρόλευκη φανέλα.

