Παναθηναϊκός: Με Κοντούρη και Τουμπά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ οι δυο παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Πέμπτη (16.04.2026) την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19.04.2026), για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Κανονικά στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το ιστορικό τελευταίο ντέρμπι “αιωνίων” που θα γίνει στη Λεωφόρο.

Στο πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού συμμετείχε και ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος έλειπε τις προηγούμενες ημέρες, έχοντας πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς και Σισοκό.

