Η AS για το γήπεδο της ΑΕΚ: «Τα ίχνη της ιστορίας λάμπουν περήφανα στους τοίχους»

Με αφορμή το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, η μαδριλένικη εφημερίδα AS έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στο γήπεδο της Ένωσης, την Allwyn Arena.

Μεταξύ άλλων, στο αφιέρωμα για την έδρα της ΑΕΚ τονίζεται πως “τα ίχνη της ιστορίας λάμπουν περήφανα στους τοίχους με τα διάφορα μωσαϊκά να λένε την ιστορία των προσφύγων”. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις φράσεις που φιλοξενούνται έξω από την “Allwyn Arena” αλλά και στα ονόματα των πόλεων των αλησμόνητων παρτίδων που αναγράφονται στους τοίχους της.

Η “AS” στέκεται, επίσης, στην ονομασία “Αγία Σοφία” και στην ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ που άνοιξε τις πύλες του το 2022 ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν το “Νίκος Γκούμας”, ενώ υπογραμμίζει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Allwyn Arena, αλλά και στα δύο μουσεία που στεγάζει.

Ιδιαίτερη αναφορά στο αφιέρωμα της “AS” γίνεται και για το εσωτερικό του γηπέδου της ΑΕΚ και κυρίως για τους τέσσερις πυλώνες με τις μορφές τεσσάρων μύθων του συλλόγου, των Στέλιου Σεραφείδη, Μίμη Παπαϊωάννου, Κώστα Νεστορίδη και Θωμά Μαύρου.

Καταλήγοντας, το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως “τα στοιχεία της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και το αίσθημα του ανήκειν αποτελούν χαρακτηριστικά της ΑΕΚ, όπως και στη Ράγιο”, βρίσκοντας έτσι κοινά σημεία μεταξύ των δύο συλλογών που “μονομαχούν” για μια θέση στα ημιτελικά του Conference league..