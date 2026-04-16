Αθλητικά

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι

Έρχεται το φινάλε για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό στην ομάδα τoυ Πεπ Γκουαρντιόλα
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Lee Smith

Η φημολογία που ακουγόταν έντονα εδώ και καιρό πήρε επίσημη μορφή. Ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι η παρουσία του Μπερνάρντο Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τους “πολίτες” να προχωρούν σε σχετική ενημέρωση.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας στο “Έτιχαντ”, γεμάτα επιτυχίες. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τη Μονακό το 2017 με τους “πολίτες” έχει μέχρι στιγμής 76 γκολ και 77 ασίστ σε 451 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει 18 τίτλους, μεταξύ αυτών 1 Champions League και 6 Premier League.

Στα τελευταία του ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα δώσει “μάχη” με τους υπόλοιπους παίκτες των “πολιτών”, για να φτάσει στην κατάκτηση της Premier League.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα υποδέχεται την Κυριακή (19.04.2026) την πρωτοπόρο Άρσεναλ και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 3 βαθμούς τη διαφορά από τους “κανονιέρηδες”, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
225
173
106
102
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo