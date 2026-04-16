Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι

Η φημολογία που ακουγόταν έντονα εδώ και καιρό πήρε επίσημη μορφή. Ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι η παρουσία του Μπερνάρντο Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τους “πολίτες” να προχωρούν σε σχετική ενημέρωση.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας στο “Έτιχαντ”, γεμάτα επιτυχίες. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τη Μονακό το 2017 με τους “πολίτες” έχει μέχρι στιγμής 76 γκολ και 77 ασίστ σε 451 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει 18 τίτλους, μεταξύ αυτών 1 Champions League και 6 Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τελευταία του ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα δώσει “μάχη” με τους υπόλοιπους παίκτες των “πολιτών”, για να φτάσει στην κατάκτηση της Premier League.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



https://t.co/XqZqQz2q7l pic.twitter.com/C0xjzWjV5f — Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα υποδέχεται την Κυριακή (19.04.2026) την πρωτοπόρο Άρσεναλ και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 3 βαθμούς τη διαφορά από τους “κανονιέρηδες”, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.