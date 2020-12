Ολυμπιακός: Το “χρυσό” καλάθι του Πρίντεζη στα καλύτερα της Euroleague (video)

Ο Γιώργος Πρίντεζης πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός και εδραίωσε την ομάδα του στις κορυφαίες της Euroleague, κερδίζοντας και ο ίδιος μια θέση στα καλύτερα plays της αγωνιστικής.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε εντυπωσιακή προσπάθεια για το… γκολ-φάουλ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο Βλεγράδι και βρέθηκε δικαίως στο top10 της Euroleague.

Μαζί του, ο πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκός, Κρις Σίνγκλετον με φοβερές τάπες, αλλά και ο Πρέπελιτς με το buzzer beater που “σκότωσε” την Αναντολού Εφές.

The TOP 10 PLAYS from Round 13 💪



