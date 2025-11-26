Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τσικίνιο, Ποντένσε, Πιρόλα και Γκαρθία έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεμάτο το ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με αρκετούς παίκτες της ομάδας να γίνονται αναγκαστική αλλαγή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε, Λορέντσο Πιρόλα και Ντάνι Γκαρθία να τραυματίζονται κόντρα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να γίνονται αναγκαστικές αλλαγές.

Ο πρώτος που αποχώρησε από το γήπεδο ήταν ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 28′, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού. Τη θέση του πήρε ο Ταρέμι.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ντάνι Γκαρθία πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, με τον Έσε να περνάει στη θέση του.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 62ο λεπτό, ο Λορέντσο Πιρόλα ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να τον αντικαθιστά στο γήπεδο.

Το κακό συνεχίστηκε στο 72′ με τον Ντάνιελ Ποντένσε να πέφτει στο χορτάρι και τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να παίρνει τη θέση.

