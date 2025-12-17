Ολυμπιακός – Βαλένθια: Η αισθητή απουσία του Γουόρντ και ο αναντικατάστατος Γουόκαπ

O Ολυμπιακός ηττήθηκε για τρίτο σερί παιχνίδι στη Euroleague, με το 99-92 από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική και πλέον έχει αρχίσει να χάνει έδαφος στην κατάταξη, μένοντας εκτός πρώτης 8άδας.

Για ένα ακόμη ματς στη Euroleague, ο Ολυμπιακός εμφάνισε όλα τα αμυντικά του προβλήματα και επέτρεψε στη Βαλένθια να τον “εκτελέσει” με 99 πόντους μέσα στο ΣΕΦ, για να “αποδράσει” με το διπλό από το ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες έχουν αρκετές ανισορροπίες στο ρόστερ τους και απουσίες όπως αυτή του Γουόρντ στα τελευταία παιχνίδια, αυξάνουν τα κενά που πρέπει να καλύψει η ομαδική δουλειά των παικτών του Μπαρτζώκα.

Η αισθητή απουσία του Γουόρντ

Ο Γουόρντ είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη μετεγγραφή του Ολυμπιακού για την τρέχουσα σεζόν και η απουσία του στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή.

Η ενέργεια που βγάζει ο Αμερικανός γκαρντ και η αμυντική του προσήλωση, επιτρέπει σε Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να αφοσιωθούν στην επίθεση, δίνοντας έξτρα βοήθειες σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα των Πειραιωτών και στα ριμπάουντ.

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι χωρίς αυτόν, ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στις επιθετικές ορέξεις τόσο της Μπαρτσελόνα, όσο και της Βαλένθια, ενώ η κακή του εμφάνιση στοίχισε και κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με αποτέλεσμα τις τρεις σερί ήττες της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Αναντικατάστατος ο Γουόκαπ στα γκαρντ

Η απουσία του Γουόρντ ανέδειξε από την άλλη πλευρά και πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα ο Τόμας Γουοκαπ. Ο Αμερικανός με το ελληνικό διαβατήριο έχει μείνει… μόνος του στο “1” μετά τον τραυματισμό του Έβανς, την ανυπαρξία του Λι και το… μέτριο παιχνίδι του Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκτήθηκε για να υπάρχει μία αξιόπιστη εναλλακτική του Γουόκαπ στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να… μπει στα παπούτσια του. Ο Μπαρτζώκας φαίνεται να μην έχει άλλη επιλογή στα γκαρντ που να συνδυάζει τη σωστή οργάνωση της επίθεσης με την επιθετική άμυνα και έτσι όταν ο Γουόκαπ περνάει στον πάγκο, η εικόνα της ομάδας του αλλάζει πλήρως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κόντρα στη Βαλένθια, ένα προσωπικό ξέσπασμα του Γουόκαπ έφερε τον Ολυμπιακό στο +13 για να ακολουθήσει η… κατάρρευση, όταν ο Τεξανός αποσύρθηκε αναγκαστικά με φάουλ στον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται έτσι την άμεση επιστροφή του Γουρόντ στη δράση και ελπίζει να του… βγει ο Μόντε Μόρις, την ώρα που αναζητά και έναν ακόμη ψηλό στην αγορά, αφού η απόδοση του Χολ κόντρα στη Βαλένθια “φωνάζει” για ενίσχυση και στους σέντερ.