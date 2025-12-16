Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: Νέα ήττα για τους Πειραιώτες μετά από απίστευτο «μπλακ άουτ» στο ΣΕΦ

O Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, αφού “κόλλησε” στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης και δέχθηκε την ανατροπή από το +13.

Με επιμέρους σκορ 32-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια κατάφερε να “παγώσει” το ΣΕΦ και να ρίξει στο… καναβάτσο τον Ολυμπιακό, με φοβερή ευστοχία από το τρίποντο, την ώρα που οι Πειραιώτες είχαν πάθει… μπλακ άουτ στην επίθεση. Οι “νυχτερίδες” σούταραν με 50% έξω από τη γραμμή των 6,75μ. και απέδρασαν με το διπλό από το ΣΕΦ, μετά τη νίκη τους και στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την άλλη πλευρά, ηττήθηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και υποχώρησε στο 8-7 στην κατάταξη της Euroleague. Μόνη δεύτερη είναι πλέον η Βαλένθια.

Το παιχνίδι

Η Βαλένθια ξεκίνησε το ματς “πυροβολώντας” από το τρίποντο, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει κοντά της στο σκορ με τον Βεζένκοφ να είναι “ζεστός” στο ξεκίνημα και τον Μιλουτίνοφ ανίκητος μέσα στη ρακέτα. Οι Πειραιώτες συνέχισαν μάλιστα σε αυτό το ρυθμό και με Φουρνιέ και Ντόρσεϊ να προσθέτουν τα μακρινά σουτ, η ομάδα του Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ της 27-25.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός μπήκε ακόμη πιο δυνατά και περιόρισε τη Βαλένθια στην άμυνά του, φθάνοντας και σε διψήφια διαφορά με τον Πίτερς να έρχεται από τον πάγκο για να αυξήσει τον πλουραλισμό των Πειραιωτών στην επίθεση. Η ισπανική ομάδα αντέδρασε όμως πριν το φινάλε του ημιχρόνου και με ένα δικό της σερί μετά από λάθη των γηπεδούχων στην επίθεση, βρήκε εύκολους πόντους για να φθάσει στην ανατροπή του σκορ σε 49-47 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα όμως, ο Ολυμπιακός μπήκε “καυτός” στο ματς και με 9 πόντους του Γουόκαπ “έτρεξε” ένα 12-0 σερί για να γίνει “αφεντικό” στο ματς, βάζοντας και “φωτιά” στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες έφθασαν μέχρι το +13 κόντρα στη Βαλένθια, η οποία “κόλλησε” στη δική της επίθεση και χρειάστηκε δύο σερί λάθη του Χολ για να βρει ένα μικρό σερί και να μειώσει στο 76-67 στο 30′.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα μπήκε παρόλα αυτά με καλή διαφορά στην τέταρτη περίοδο, αλλά εκεί εμφανίστηκε αγνώριστη και η Βαλένθια την… τιμώρησε στο 100%. Με ένα νέο “καταιγισμό” τριπόντων και επιμέρους σκορ 32-16, οι “νυχτερίδες” έστησαν “πάρτι” στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει σε κανένα σημείο, χάνοντας τελικά με… κάτω τα χέρια και με αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Το τελικό 99-92 δείχνει έτσι και την εικόνα των Πειραιωτών στην άμυνα, μετά το απίστευτο μπλακ άουτ στο φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ). Νιλικίνα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Λι, Βεζένκοβ 24 (8/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 8 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 13 (3/5 δίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Χολ 3 (3/4 βολές), Φουρνιέ 9 (2/2 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπάντιο, Τέιλορ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πουέρτο 13 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Ρίβερς 21 (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Πραντίγια 10 (2/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Κι 3 (1/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 13 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μουρ 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σακό 2, Τόμσον 12 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Κοστέλο 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ)