Ολυμπιακός – Βαλένθια: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και ποιο κανάλι θα τον μεταδώσει

Με στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται στο 10-5 και στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague. Η βαθμολογική κατάσταση της ισπανικής ομάδας -που έχει πάρει και “διπλό” επί του Παναθηναϊκού- δείχνει πως είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας στο ΣΕΦ θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Euroleague

18:00 Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ / Novasports Prime

19:45 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός / Novasports 4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:05 Χάποελ Τελ – Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας / Novasportss Start

21:15 Ολυμπιακός – Βαλένθια / Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 5

22:00 Παρί – Μπαρτσελόνα / Novasports 6