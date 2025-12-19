Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Με κόκκινους σκούφους οι οπαδοί των Πειραιωτών στο ΣΕΦ

Χριστουγεννιάτικο δώρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της ομάδας
Σκούφοι στις κερκίδες του ΣΕΦ
Σκούφοι στις κερκίδες του ΣΕΦ / Φωτογραφία instagram.com/olympiacosbc

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (19/12/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να φροντίζει ώστε η κερκίδα με τους οπαδούς της να έχει… χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Σε συνεργασία με έναν από τους χορηγούς της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιούργησε σκούφους σαν του Άγιου Βασίλη, με το λογότυπο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αλλά και της Euroleague, οι οποίοι και θα είναι διαθέσιμοι για όλους τους οπαδούς στο ματς με τη Βιλερμπάν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Απόψε το ΣΕΦ γίνεται ερυθρόλευκο!

Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της EuroLeague για το 2025 κόντρα στην Βιλερμπάν, η Τράπεζα Πειραιώς και η VISA κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους μας, μοιράζοντας κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Σας περιμένουμε στο ΣΕΦ για να πάρουμε τη νίκη και να τη γιορτάσουμε με τον σωστό τρόπο!. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
202
138
90
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo