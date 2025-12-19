Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Με κόκκινους σκούφους οι οπαδοί των Πειραιωτών στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (19/12/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να φροντίζει ώστε η κερκίδα με τους οπαδούς της να έχει… χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Σε συνεργασία με έναν από τους χορηγούς της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιούργησε σκούφους σαν του Άγιου Βασίλη, με το λογότυπο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αλλά και της Euroleague, οι οποίοι και θα είναι διαθέσιμοι για όλους τους οπαδούς στο ματς με τη Βιλερμπάν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Απόψε το ΣΕΦ γίνεται ερυθρόλευκο!

Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της EuroLeague για το 2025 κόντρα στην Βιλερμπάν, η Τράπεζα Πειραιώς και η VISA κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους μας, μοιράζοντας κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο.

Σας περιμένουμε στο ΣΕΦ για να πάρουμε τη νίκη και να τη γιορτάσουμε με τον σωστό τρόπο!.