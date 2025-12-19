Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Μονόδρομος η νίκη για τους Πειραιώτες στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (21:15, Novasports Prime) τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Με ρεκόρ 8-7 και την αντίπαλό του, Βιλερμπάν, στο 4-12… ακόμη και ο πιο απαισιόδοξος φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν θα στοιχημάτιζε σε ήττα της ομάδας του Πειραιά μέσα στη δική της έδρα αυτή τη φορά.

Αποτελεί ευτύχημα που στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» για το 2025, οι Πειραιώτες μετά τη 2η του βαθμολογικού πίνακα, Βαλένθια και μετά από τις τρεις σερί ήττες, θα βρουν στο δρόμο τους την πιο αδύναμη ομάδα αυτής της σεζόν στη Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ουόρντ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός του αγώνα με την γαλλική ομάδα θα μείνει και ο Μόντε Μόρις που όπως όλα δείχνουν θα κάνει το ντεμπούτο στο εντός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδου.

Δεν θα αγωνιστεί ο Νάντο Ντε Κολό για τη Βιλερμπάν.

Διαιτητές του αγώνα Ολυμπιακός-Βιλερμπάν ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο), Κερέμ Μπακί (Τουρκία).

Το πρόγραμμα της ημέρας (19/12/2025) στην Euroleague

19:30 Αναντολού Εφές – Ντουμπάι BC

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτιζάν

20:30 Μονακό – Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια