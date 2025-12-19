Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό οι Γάλλοι στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague (19/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι Γάλλοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Βιλερμπάν πήρε σημαντική νίκη κόντρα στους Βαυαρούς έχασε όμως τον Ντε Κολό, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο τραυματισμός του πολύπειρου γκαρντ δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες που καλούνται να σταματήσουν το αρνητικό σερί που έχουν στην Euroleague και να επιστρέψουν στην πρώτη δεκάδα της διοργάνωσης.

Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος γκαρντ έχει 14.1 πόντους και 4.5 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.