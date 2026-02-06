Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια: Πανό για τα θύματα της θύρας 7 στις κερκίδες του ΣΕΦ

Πλησιάζει η «μαύρη» επέτειος των 45 χρόνων από την απώλεια 21 ψυχών
Το πανό των φίλων του Ολυμπιακού
Το πανό των φίλων του Ολυμπιακού για τα θύματα της θύρας 7

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague (06/02/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι φίλοι των ερυθρολεύκων ύψωσαν πανό στη μνήμη των 21 θυμάτων της θύρας 7.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την σοκαριστική τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου του 1981 των θυμάτων της θύρας 7, οι φίλοι του Ολυμπιακού ανέβασαν στο ΣΕΦ πανό με τα πρόσωπα και τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών.

Πανό στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7
Πανό στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7

Οι παίκτες των ερυθρολεύκων θα αφήσουν λουλούδια στη μνήμη τους όπως συνηθίζεται και στο πάτωμα μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών υπαρχει ένα πανό, που γράφει «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

