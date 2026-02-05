Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια: Χωρίς Παγιόλα, Μόργκαν και Ντιούφ η ιταλική ομάδα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην 27η αγωνιστική της Euroleague, με την ιταλική ομάδα να έχει σημαντικές απουσίες στο ματς που θα γίνει αύριο (06/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) στο ΣΕΦ.

Η Βίρτους Μπολόνια δεν θα έχει διαθέσιμους για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, τους Ματ Μόργκαν, Αλεσάντρο Παγιόλα και Μοχάμεντ Ντιούφ, αφού και οι τρεις παίκτες ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Οι Πειραιώτες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν μία… ελλιπή ιταλική ομάδα, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την οριακή ήττα στην παράταση από την Dubai BC.